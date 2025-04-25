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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
18:25 • 13011 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

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Атака дронів по Харкову: ворог вдарив по території підприємств, спалахнули пожежі

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Вночі 25 квітня Харків зазнав атаки ворожих БпЛА, зафіксовано кілька прильотів по території підприємств. Внаслідок атаки виникли пожежі, інформація про постраждалих уточнюється.

Атака дронів по Харкову: ворог вдарив по території підприємств, спалахнули пожежі

Харків у ніч на п'ятницю, 25 квітня, був атакований ворожими БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Деталі

За його словами, сталося кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває

- написав Терехов.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сингєгубов повідомив, що у Харкові пролунало декілька вибухів.

"Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється. До відбою залишайтеся у безпечних місцях!" - написав Синєгубов.

Нагадаємо

Вночі 24 квітня Харків був атакований крилатими ракетами, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Один з ударів прийшовся по району щільної забудови, пошкоджено вікна у багатоповерхівках.

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"25.04.25, 00:22 • 1028 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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