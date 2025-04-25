Атака дронів по Харкову: ворог вдарив по території підприємств, спалахнули пожежі

Харків у ніч на п'ятницю, 25 квітня, був атакований ворожими БпЛА. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

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За його словами, сталося кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває - написав Терехов.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сингєгубов повідомив, що у Харкові пролунало декілька вибухів.

"Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється. До відбою залишайтеся у безпечних місцях!" - написав Синєгубов.

Нагадаємо

Вночі 24 квітня Харків був атакований крилатими ракетами, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Один з ударів прийшовся по району щільної забудови, пошкоджено вікна у багатоповерхівках.

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"