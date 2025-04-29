Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 11

В Харькове количество пострадавших в результате атаки дронами возросло до 11 человек, у 5-летнего ребенка острая реакция на стресс. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших возросло до 11. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь - сообщил Синегубов.

По его словам, острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка.

Напомним

Армия рф атакует Харьков дронами, в городе звучат взрывы.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, под ударами Слободской, Салтовский и Шевченковский районы.