Атака дронов на Харьков: количество пострадавших возросло до 11
Киев • УНН
В результате атаки дронов в Харькове количество пострадавших возросло до 11 человек. У 5-летнего ребенка диагностирована острая реакция на стресс.
В Харькове количество пострадавших в результате атаки дронами возросло до 11 человек, у 5-летнего ребенка острая реакция на стресс. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Количество пострадавших возросло до 11. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь
По его словам, острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка.
Напомним
Армия рф атакует Харьков дронами, в городе звучат взрывы.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, под ударами Слободской, Салтовский и Шевченковский районы.