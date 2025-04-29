Атака дронів на Харків: кількість постраждалих зросла до 11
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів у Харкові кількість постраждалих зросла до 11 осіб. У 5-річної дитини діагностовано гостру реакцію на стрес.
У Харкові кількість постраждалих у результаті атаки дроні взросла до 11 людей, у 5-річної дитини гостра реакція на стрес. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих зросла до 11. Медики надають постраждалим необхідну допомогу
За його словами, гостру реакцію на стрес зазнала також 5-річна дівчинка.
Нагадаємо
Армія рф атакує Харків дронами, у місті лунають вибухи.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, під ударами Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони.