Удар дронами по Харькову: количество пострадавших постоянно растет
Киев • УНН
В результате вражеской атаки дронами на Харьков 29 апреля ранены 20 человек. Зафиксировано 16 ударов по многоэтажкам, частным домам и гражданской инфраструктуре.
Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Харькову постоянно растет. Об этом сообщает УНН.
Детали
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 23:29 20 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки вражескими дронами.
Количество пострадавших в Харькове может увеличиваться
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что по городу нанесено 16 ударов.
Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура. На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые
Напомним
В Днепре поздно вечером во вторник, 29 апреля, прогремело несколько взрывов. По данным местных пабликов, город находится под атакой вражеских "шахедов". Предварительно, один из дронов попал в жилой дом.
Атака дронов на Харьков, раздаются взрывы - ОВА29.04.25, 22:19 • 3386 просмотров