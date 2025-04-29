Удар дронами по Харькову: количество пострадавших постоянно растет

Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Харькову постоянно растет. Об этом сообщает УНН.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 23:29 20 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки вражескими дронами.

Количество пострадавших в Харькове может увеличиваться

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что по городу нанесено 16 ударов.

Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура. На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые