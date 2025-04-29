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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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Удар дронами по Харкову: кількість постраждалих постійно зростає

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Внаслідок ворожої атаки дронами на Харків 29 квітня поранено 20 людей. Зафіксовано 16 ударів по багатоповерхівках, приватних будинках та цивільній інфраструктурі.

Удар дронами по Харкову: кількість постраждалих постійно зростає

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Харкову постійно зростає. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 23:29 20 людей отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок атаки ворожими дронами.

Кількість постраждалих в Харкові може збільшуватися

- зазначив Синєгубов.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов розповів, що по місту завдано 16 ударів.

Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі

- написав Терехов.

Нагадаємо

У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За даними місцевих пабліків, місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Попередньо, один із дронів влучив у житловий будинок.

Атака дронів на Харків, лунають вибухи - ОВА29.04.25, 22:19 • 3634 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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