Удар дронами по Харкову: кількість постраждалих постійно зростає
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки дронами на Харків 29 квітня поранено 20 людей. Зафіксовано 16 ударів по багатоповерхівках, приватних будинках та цивільній інфраструктурі.
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Харкову постійно зростає. Про це повідомляє УНН.
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 23:29 20 людей отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок атаки ворожими дронами.
Кількість постраждалих в Харкові може збільшуватися
У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов розповів, що по місту завдано 16 ударів.
Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі
Нагадаємо
У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За даними місцевих пабліків, місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Попередньо, один із дронів влучив у житловий будинок.
Атака дронів на Харків, лунають вибухи - ОВА29.04.25, 22:19 • 3634 перегляди