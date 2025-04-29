У Дніпрі ворожа атака БпЛА: є загиблий, пошкоджені будинки
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки БпЛА у Дніпрі виникли пожежі та пошкоджено приватні будинки. Відомо про одного загиблого,
У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, Дніпро зазнав масованої атаки БпЛА.
У місті кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки. Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється
Він закликав дніпрян залишатися у безпечному місці та берегти себе.
Нагадаємо
У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За інформацією місцевих паблів, місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Один із дронів влучив у житловий будинок.
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