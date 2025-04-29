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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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29 квітня, 15:28 • 74419 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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У Дніпрі ворожа атака БпЛА: є загиблий, пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Внаслідок масованої атаки БпЛА у Дніпрі виникли пожежі та пошкоджено приватні будинки. Відомо про одного загиблого,

У Дніпрі ворожа атака БпЛА: є загиблий, пошкоджені будинки

У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Дніпро зазнав масованої атаки БпЛА.

У місті кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки. Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється

- написав Лисак.

Він закликав дніпрян залишатися у безпечному місці та берегти себе.

Нагадаємо

У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За інформацією місцевих паблів, місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Один із дронів влучив у житловий будинок.

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