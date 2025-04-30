Ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2", кількість постраждалих зросла до 39
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки дронами по Харкову кількість постраждалих зросла до 39 осіб, серед яких є діти та вагітна жінка. Пошкоджено лікарні, будинки та автівки в різних районах міста.
У Харкові внаслідок ворожої атаки дронами кількість постраждалих зросла до 39. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
Зростає кількість постраждалих - вже 39 осіб
У свою чергу начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів, що через атаку по Харкову були пошкоджені дві міські лікарні.
Для нанесення ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2". ... Наразі медичну допомогу надано 30 цивільним особам, серед них 1 дитина віком 16 років
Він додав, що під ударом опинилися цівільні об'єкти у Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства.
Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих - 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка. У лікарні міста наразі госпіталізовано четверо людей.
Нагадаємо
Ввечері у вівторок, 29 квітня, Харків зазнав ворожої атаки дронами. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 23:29 20 людей отримали поранення різного ступеню важкості.
У Дніпрі ворожа атака БпЛА: є загиблий, пошкоджені будинки29.04.25, 23:40 • 944 перегляди