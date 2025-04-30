Враг атаковал Харьков БПЛА типа "Герань-2", количество пострадавших возросло до 39
Киев • УНН
В результате вражеской атаки дронами по Харькову количество пострадавших возросло до 39 человек, среди которых есть дети и беременная женщина. Повреждены больницы, дома и автомобили в разных районах города.
В Харькове в результате вражеской атаки дронами количество пострадавших возросло до 39. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
Растет количество пострадавших - уже 39 человек
В свою очередь начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что из-за атаки по Харькову были повреждены две городские больницы.
Для нанесения ударов враг использовал БпЛА типа "Герань-2". ... Сейчас медицинская помощь оказана 30 гражданским лицам, среди них 1 ребенок в возрасте 16 лет
Он добавил, что под ударом оказались гражданские объекты в Слободском, Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах Харькова. Из-за обстрела были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, предприятия.
Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших - 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина. В больнице города сейчас госпитализированы четыре человека.
Напомним
Вечером во вторник, 29 апреля, Харьков подвергся вражеской атаке дронами. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 23:29 20 человек получили ранения различной степени тяжести.
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