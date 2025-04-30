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БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
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29 апреля, 15:28 • 74417 просмотра

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Враг атаковал Харьков БПЛА типа "Герань-2", количество пострадавших возросло до 39

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В результате вражеской атаки дронами по Харькову количество пострадавших возросло до 39 человек, среди которых есть дети и беременная женщина. Повреждены больницы, дома и автомобили в разных районах города.

Враг атаковал Харьков БПЛА типа "Герань-2", количество пострадавших возросло до 39

В Харькове в результате вражеской атаки дронами количество пострадавших возросло до 39. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Растет количество пострадавших - уже 39 человек

- написал Терехов в Telegram.

В свою очередь начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что из-за атаки по Харькову были повреждены две городские больницы.

Для нанесения ударов враг использовал БпЛА типа "Герань-2". ... Сейчас медицинская помощь оказана 30 гражданским лицам, среди них 1 ребенок в возрасте 16 лет

- уточнил Борисенко.

Он добавил, что под ударом оказались гражданские объекты в Слободском, Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах Харькова. Из-за обстрела были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, предприятия.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших - 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина. В больнице города сейчас госпитализированы четыре человека.

Напомним

Вечером во вторник, 29 апреля, Харьков подвергся вражеской атаке дронами. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 23:29 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре вражеская атака БпЛА: есть погибший, повреждены дома29.04.25, 23:40 • 922 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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