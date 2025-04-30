небензя в ООН цинично обвинил Украину в жертвах среди населения в результате ударов по Кривому Рогу и Сумам

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя во время заседания Совбеза ООН обвинил Украину в жертвах среди гражданского населения в Кривом Роге и Сумах якобы из-за того, что россия целилась по военным объектам, которые Украина размещает среди жилой застройки. Об этом сообщает УНН.

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"Описания российских атак, нацеленных на гражданскую инфраструктуру... Мы неоднократно показывали, что смерти гражданских в Кривом Роге и в Сумах в апреле продемонстрировали, что это произошло в результате действий "киевского режима" и нарушения им международного права", - заявил небензя.

По его словам, рф отмечает "на факте, что российские вооруженные силы целят только по военным объектам".

А гражданские потери происходят только из-за умышленного расположения систем ПВО в гражданской застройке. Украина использует собственных гражданских как человеческий щит - сказал постпред рф при ООН.

Он также заявил о "лицемерии Киева", который "не стремится к мирному урегулированию войны".

Напомним

В результате баллистической атаки рф по Кривому Рогу погибло 14 человек, среди которых 5 детей. Рядом с местом попадания находилась детская площадка.

После ракетного удара рф в Сумах к медикам обратилось 125 человек, среди них 18 детей.

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