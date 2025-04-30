Удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 45
Киев • УНН
В результате вечерней атаки дронами на Харьков пострадало 45 человек, среди них двое детей и беременная женщина. Повреждены многоэтажки, частные дома и предприятия.
Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что 31 человек получил острую реакцию на стресс, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 5 человек - госпитализированы в больницы.
Среди пострадавших двое детей и беременная женщина
Он добавил, что для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи.
Напомним
Вечером во вторник, 29 апреля, Харьков подвергся вражеской атаке дронами. Для нанесения ударов враг использовал БПЛА типа "Герань-2". Под ударом оказались гражданские объекты в Слободском, Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах Харькова. В результате обстрела были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили и предприятия.
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