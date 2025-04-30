Харківщина: росіяни вранці атакували дронами Південне, серед 9 постраждалих є діти

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну
Ексклюзив
09:29 • 21736 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

08:44 • 50814 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
08:43 • 89818 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
06:47 • 56605 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 198289 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 155441 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 112375 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 134798 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 107270 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 89806 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
4.3м/с
28%
752 мм
Популярнi новини

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

30 квітня, 04:52 • 62194 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

30 квітня, 05:35 • 62358 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 79733 перегляди

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

08:04 • 36798 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 36411 перегляди
Публікації

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

10:55 • 15179 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

08:43 • 89805 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 80490 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 125577 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 198277 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

09:14 • 17903 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 36990 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 83998 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 99672 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 96016 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Харківщина: росіяни вранці атакували дронами Південне, серед 9 постраждалих є діти

Київ • УНН

 • 3468 перегляди

Російські війська атакували дронами житлову забудову Південного на Харківщині. Постраждали дев'ять людей, включно з дітьми, пошкоджено будинки та авто.

Харківщина: росіяни вранці атакували дронами Південне, серед 9 постраждалих є діти

Ворожі війська вдарили дронами по житловій забудові міста Південне у Харківській області, за даними поліції, відомо про 9 постраждалих, серед них діти, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

Унаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро місцевих жителів, серед яких діти. Їм надали допомогу на місці події

- повідомили у поліції.

Деталі

За даними поліції, вранці окупанти обстріляли кількома безпілотниками, попередньо "Герань-2", Південну міську громаду. Горіли конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку, неексплуатованій будівлі, легкові автомобілі. Пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі.

"Гострої реакції на стрес зазнали четверо дорослих та п’ятеро дітей від 5 до 15 років, які на момент обстрілу перебували вдома. Їм надали допомогу на місці", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Внаслідок вечірньої атаки дронами на Харків постраждало 47 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства.

Також у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 29 квітня орієнтовно о 22:00 збройні сили рф завдали авіаудари по місту Купʼянськ та селу Осиново Купʼянського району. В обох населених пунктах зазнали руйнувань приватні житлові будинки. Крім того, у селі Осиново 72-річна жінка дістала поранення, постраждала перебуває під наглядом медиків.

Також вчора близько 20:00 FPV-дрон поцілив біля цивільного авто у селі Малі Проходи. Двоє чоловіків віком 55 та 56 років отримали вибухові поранення. Їх доставили до лікарні для надання допомоги.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Brent
$62.82
Bitcoin
$94,948.60
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.80
Золото
$3,281.56
Ethereum
$1,807.84