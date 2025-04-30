Харківщина: росіяни вранці атакували дронами Південне, серед 9 постраждалих є діти
Київ • УНН
Російські війська атакували дронами житлову забудову Південного на Харківщині. Постраждали дев'ять людей, включно з дітьми, пошкоджено будинки та авто.
Ворожі війська вдарили дронами по житловій забудові міста Південне у Харківській області, за даними поліції, відомо про 9 постраждалих, серед них діти, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.
Унаслідок обстрілу постраждали дев’ятеро місцевих жителів, серед яких діти. Їм надали допомогу на місці події
Деталі
За даними поліції, вранці окупанти обстріляли кількома безпілотниками, попередньо "Герань-2", Південну міську громаду. Горіли конструктивні елементи багатоквартирного житлового будинку, неексплуатованій будівлі, легкові автомобілі. Пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі.
"Гострої реакції на стрес зазнали четверо дорослих та п’ятеро дітей від 5 до 15 років, які на момент обстрілу перебували вдома. Їм надали допомогу на місці", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Внаслідок вечірньої атаки дронами на Харків постраждало 47 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства.
Також у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 29 квітня орієнтовно о 22:00 збройні сили рф завдали авіаудари по місту Купʼянськ та селу Осиново Купʼянського району. В обох населених пунктах зазнали руйнувань приватні житлові будинки. Крім того, у селі Осиново 72-річна жінка дістала поранення, постраждала перебуває під наглядом медиків.
Також вчора близько 20:00 FPV-дрон поцілив біля цивільного авто у селі Малі Проходи. Двоє чоловіків віком 55 та 56 років отримали вибухові поранення. Їх доставили до лікарні для надання допомоги.