Удар рф дронами по Харкову: уже 47 постраждалих, серед них діти

Внаслідок нічної атаки російських БПЛА на Харків зросла кількість постраждалих до 47, серед них є діти. Пошкоджено багато будівель та автомобілів у різних районах міста.

Внаслідок нічної атаки російських військ дронами на Харків зросла кількість постраждалих до 47, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН. До 47 зросла кількість постраждалих від нічного терористичного удару російських БПЛА по Харкову - повідомив мер міста. Деталі За даними Офісу Генпрокурора, 29 квітня з 22:00 до 22:30 російські військові вчергове здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Серед постраждалих, за даними прокуратури, 5-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі Харкова, внаслідок чого будівлю значно пошкоджено. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів. У результаті інших ударів у цьому районі пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе, магазини. Під ворожим вогнем опинилися також лікарня та приватний житловий сектор у Салтівському районі. У Київському районі атака безпілотників призвела до пошкодження гаражів та вибитих вікон у багатоповерхових будинках. Приватні домоволодіння зазнали руйнувань у Немишлянському районі. На території Шевченківського району горіла лісова підстилка.