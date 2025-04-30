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З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива
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Удар рф дронами по Харкову: уже 47 постраждалих, серед них діти

Київ • УНН

 • 4344 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських БПЛА на Харків зросла кількість постраждалих до 47, серед них є діти. Пошкоджено багато будівель та автомобілів у різних районах міста.

Удар рф дронами по Харкову: уже 47 постраждалих, серед них діти

Внаслідок нічної атаки російських військ дронами на Харків зросла кількість постраждалих до 47, повідомив у середу мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

До 47 зросла кількість постраждалих від нічного терористичного удару російських БПЛА по Харкову

- повідомив мер міста.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, 29 квітня з 22:00 до 22:30 російські військові вчергове здійснили масштабну атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників. Серед постраждалих, за даними прокуратури, 5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку у Слобідському районі Харкова, внаслідок чого будівлю значно пошкоджено. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 автомобілів. У результаті інших ударів у цьому районі пошкоджено кондитерський цех, багатоквартирні будинки, автосалон, ресторани, кафе, магазини.

Під ворожим вогнем опинилися також лікарня та приватний житловий сектор у Салтівському районі.

У Київському районі атака безпілотників призвела до пошкодження гаражів та вибитих вікон у багатоповерхових будинках.

Приватні домоволодіння зазнали руйнувань у Немишлянському районі.

На території Шевченківського району горіла лісова підстилка.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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