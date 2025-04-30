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Удар рф дронами по Харькову: уже 47 пострадавших, среди них дети

Киев • УНН

 • 3240 просмотра

В результате ночной атаки российских БПЛА на Харьков возросло количество пострадавших до 47, среди них есть дети. Повреждены многие здания и автомобили в разных районах города.

Удар рф дронами по Харькову: уже 47 пострадавших, среди них дети

В результате ночной атаки российских войск дронами на Харьков возросло количество пострадавших до 47, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

До 47 возросло количество пострадавших от ночного террористического удара российских БПЛА по Харькову

- сообщил мэр города.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, 29 апреля с 22:00 до 22:30 российские военные в очередной раз осуществили масштабную атаку на Харьков с применением ударных беспилотников. Среди пострадавших, по данным прокуратуры, 5-летняя девочка и 16-летний парень.

Один из беспилотников попал в многоэтажку в Слободском районе Харькова, в результате чего здание значительно повреждено. Взрывной волной повреждено более 30 автомобилей. В результате других ударов в этом районе повреждены кондитерский цех, многоквартирные дома, автосалон, рестораны, кафе, магазины.

Под вражеским огнем оказались также больница и частный жилой сектор в Салтовском районе.

В Киевском районе атака беспилотников привела к повреждению гаражей и выбитым окнам в многоэтажных домах.

Частные домовладения подверглись разрушениям в Немышлянском районе.

На территории Шевченковского района горела лесная подстилка.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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