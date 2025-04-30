У Харкові ворожий безпілотник влучив в АЗС, виникла пожежа

У Харкові пізно ввечері у середу, 30 квітня, стався вибух. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міського голови Харкова Ігоря Терехова.

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За його словами, місто атакував ворожий безпілотник.

Маємо влучання ворожого БПЛА - попередньо - "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється - написав Терехов.

Пізніше він розповів, що за уточненою інформацією влучання сталося в АЗС у Київському районі Харкова.

Нагадаємо

Внаслідок атаки російських БПЛА на Харків в ніч на 30 квітня зросла кількість постраждалих до 47, серед них є діти. Пошкоджено багато будівель та автомобілів у різних районах міста.

Харківщина: росіяни вранці атакували дронами Південне, серед 9 постраждалих є діти