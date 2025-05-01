Одеса під масованою атакою дронів: ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку

В ніч на четвер, 1 травня, Одеса опинилась під масованою атакою ворожих дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та мера міста Геннадія Труханова.

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О 23:54 Труханов повідомив, що в Одесі чутно вибухи. Він попередив про загрозу для центру міста, а також для Великого фонтану та Хаджибейського району. Пізніше він закликав одеситів лишатися в укриттях.

Атака триває, в місті чутно вибухи! - написав Труханов.

Згодом місцеві пабліки поівдомили, що в Одесі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку. Також в моніторингових групах повідомляли про роботу ППО через ворожу атаку "Шахедів". Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10 вибухів у місті.

Нагадаємо

Увечері 30 квітня Харків був атакований ворожим БПЛА, який влучив в АЗС на межі Київського та Салтівського районів. На місці виникла пожежа, інформація про постраждалих уточнюється.

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