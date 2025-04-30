Атака по Дніпру: понівечено пʼять приватних будинків
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків. Одна людина загинула та ще одна отримала поранення.
Після чергової масованої атаки росіян у Дніпрі було понівечено щонайменше пʼять приватних будинків. Про це повідомив мер міста Борис Філатов, інформує УНН.
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Він оприлюднив кадри наслідків ворожого удару.
Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову. Комунальні служби вже стали до роботи. Також ми постійно на зв’язку з рятувальниками та поліцією
Він також повідомив, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину.
"Сподіваємося, ця кількість не зростатиме. На жаль, є й один загиблий. Співчуття рідним", - додав мер Дніпра.
Нагадаємо
У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. За інформацією місцевих паблів, місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Один із дронів влучив у житловий будинок. Загинула одна людина.
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