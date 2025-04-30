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БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
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29 апреля, 15:28 • 75589 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

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Атака по Днепру: изуродованы пять частных домов

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В Днепре в результате вражеского обстрела повреждены по меньшей мере пять частных домов. Один человек погиб и еще один получил ранения.

Атака по Днепру: изуродованы пять частных домов

После очередной массированной атаки россиян в Днепре были повреждены по меньшей мере пять частных домов. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов, информирует УНН.

Детали

Он обнародовал кадры последствий вражеского удара.

В течение ночи будем дальше обследовать прилегающую к местам ударов застройку. Коммунальные службы уже приступили к работе. Также мы постоянно на связи со спасателями и полицией

- написал Филатов.

Он также сообщил, что в результате обстрела был травмирован один человек.

"Надеемся, это количество не будет расти. К сожалению, есть и один погибший. Соболезнования родным", - добавил мэр Днепра.

Напомним

В Днепре поздно вечером во вторник, 29 апреля, прозвучало несколько взрывов. По информации местных пабликов, город находится под атакой вражеских "шахедов". Один из дронов попал в жилой дом. Погиб один человек.

Масштабная дроновая атака по Харькову: появились кадры последствий удара30.04.25, 01:48 • 164 просмотра

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