Одесса под массированной атакой дронов: вражеский БПЛА попал в многоэтажку

В ночь на четверг, 1 мая, Одесса оказалась под массированной атакой вражеских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра города Геннадия Труханова.

Детали

В 23:54 Труханов сообщил, что в Одессе слышны взрывы. Он предупредил об угрозе для центра города, а также для Большого фонтана и Хаджибейского района. Позже он призвал одесситов оставаться в укрытиях.

Атака продолжается, в городе слышны взрывы! - написал Труханов.

Впоследствии местные паблики сообщили, что в Одессе вражеский БпЛА попал в многоэтажку. Также в мониторинговых группах сообщали о работе ПВО из-за вражеской атаки "Шахедов". Местные жители сообщили о по меньшей мере 10 взрывах в городе.

Напомним

Вечером 30 апреля Харьков был атакован вражеским БПЛА, который попал в АЗС на границе Киевского и Салтовского районов. На месте возник пожар, информация о пострадавших уточняется.

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