Удар дронів по Одесі: двоє загиблих, пʼятеро поранених, руйнування будівель
Київ • УНН
Вночі росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого загинули двоє людей, п'ятеро поранені. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та автомобілі.
Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі загинуло двоє людей, ще пʼятеро травмовані. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує УНН.
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Також, за його словами, через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.
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Він додав, що ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.
Нагадаємо
В ніч на четвер, 1 травня, Одеса опинилась під масованою атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поівдомили, що в Одесі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку. Також в моніторингових групах говорили про роботу ППО через ворожу атаку "Шахедів". Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10 вибухів у місті.
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