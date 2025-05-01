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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
30 квітня, 15:17 • 38449 перегляди

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Удар дронів по Одесі: двоє загиблих, пʼятеро поранених, руйнування будівель

Київ • УНН

 • 1924 перегляди

Вночі росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого загинули двоє людей, п'ятеро поранені. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та автомобілі.

Удар дронів по Одесі: двоє загиблих, пʼятеро поранених, руйнування будівель

Внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі загинуло двоє людей, ще пʼятеро травмовані. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.

В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники. ... Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу

- зазначив Кіпер.

Він додав, що ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.

Нагадаємо

В ніч на четвер, 1 травня, Одеса опинилась під масованою атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поівдомили, що в Одесі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку. Також в моніторингових групах говорили про роботу ППО через ворожу атаку "Шахедів". Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10 вибухів у місті.

У Харкові ворожий безпілотник влучив в АЗС, виникла пожежа30.04.25, 23:52 • 3114 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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