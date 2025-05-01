рф атаковала Украину 5 баллистическими "Искандерами" и 170 беспилотниками: сбито 74 дрона
Киев • УНН
Ночью 1 мая 2025 года россия атаковала Украину 5-ю баллистическими ракетами и 170 ударными БпЛА. Сбито 74 «Шахеда» на востоке, севере, юге и в центре страны.
россия ночью запустила по Украине 5 баллистических ракет и 170 беспилотников, сбито 74 дрона, 68 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 мая враг атаковал 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма, 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны
68 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области", - говорится в сообщении.
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