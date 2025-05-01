рф атаковала Украину 5 баллистическими "Искандерами" и 170 беспилотниками: сбито 74 дрона

россия ночью запустила по Украине 5 баллистических ракет и 170 беспилотников, сбито 74 дрона, 68 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 мая враг атаковал 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма, 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны