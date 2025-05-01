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росія використовує Крим для запуску ракет, щоб скоротити час польоту - речник ВМС

Київ • УНН

 • 4588 перегляди

росія використовує окупований Крим як пусковий майданчик для ракет, щоб скоротити час їх польоту. Крим буде використовуватися окупантами, поки його не буде звільнено.

росія використовує Крим для запуску ракет, щоб скоротити час польоту - речник ВМС

російські загарбники використовують Крим, як пусковий майданчик, щоб скоротити час польоту ракети і таким чином зменшити можливість реакції з боку українських протиповітряних сил. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, пише УНН.

росія використовує тимчасово окупований Крим як майданчик для запуску ракет типу "Іскандер-М". Використовують його періодично і таким чином вони намагаються скоротити відстань, політний час, щоб зменшити можливість реакції за рахунок того, що дистанція невелика

- пояснив Плетенчук.

Речник ВМС також зазначив, що Крим буде використовуватися окупантами, як пусковий майданчик, поки не буде звільнений. Курортний сезон росіян ніколи не цікавив.

Поки ці території не буде звільнено, то саме в такий спосіб вони будуть використовуватися. Курортний сезон росіян ніколи не цікавив. Сезон сезоном, а використовувати Крим у військових цілях так звана російська федерація не припиняє

- зазначив речник.

Речник зазначив, що наразі ворожих кораблів у Чорному морі нема. Ситуація залишається стабільною.

"В самому морі кораблі наразі відсутні і в цьому сенсі ситуація залишається стабільною", - зазначив Плетенчук.

Доповнення

В Повітряних силах повідомили, що росія цієї ночі запустила по Україні 5 балістичних ракет та 170 безпілотників. Силами ППО було збито 74 дрони, 68 - не досягли цілей.

Павло Зінченко

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