Окупанти біля Кримського мосту приведені у повну бойову готовність - партизани

Окупанти у Криму посили військові підрозділи поблизу Кримського мосту та привели їх у повно бойову готовність, передбачаючи можливу атаку. Про це попередили партизани військового руху АТЕШ, пише УНН з посиланням на організацію в Telegram.

Паралельно окупанти збільшили кількість військових навчань та стрільб, повідомили в АТЕШ.

Агент руху АТЕШ зі складу 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО зс рф повідомляє, що його підрозділ, а також сусідні підрозділи отримали наказ бути в повній бойовій готовності для реагування на будь-які загрози в районі Кримського мосту