Окупанти біля Кримського мосту приведені у повну бойову готовність - партизани
Київ • УНН
Окупанти посилили військові підрозділи біля Кримського мосту та збільшили кількість навчань - очікують можливу атаку.
Окупанти у Криму посили військові підрозділи поблизу Кримського мосту та привели їх у повно бойову готовність, передбачаючи можливу атаку. Про це попередили партизани військового руху АТЕШ, пише УНН з посиланням на організацію в Telegram.
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Паралельно окупанти збільшили кількість військових навчань та стрільб, повідомили в АТЕШ.
Агент руху АТЕШ зі складу 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО зс рф повідомляє, що його підрозділ, а також сусідні підрозділи отримали наказ бути в повній бойовій готовності для реагування на будь-які загрози в районі Кримського мосту
Нагадаємо
Напередодні партизани повідомили про паніку серед окупантів в Криму після успішного знищення РЛС 96Л6Е. Ворог очікує ударів по військових цілях та готує облави.