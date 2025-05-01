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Окупанти біля Кримського мосту приведені у повну бойову готовність - партизани

Київ • УНН

 • 7778 перегляди

Окупанти посилили військові підрозділи біля Кримського мосту та збільшили кількість навчань - очікують можливу атаку.

Окупанти біля Кримського мосту приведені у повну бойову готовність - партизани

Окупанти у Криму посили військові підрозділи поблизу Кримського мосту та привели їх у повно бойову готовність, передбачаючи можливу атаку. Про це попередили партизани військового руху АТЕШ, пише УНН з посиланням на організацію в Telegram.

Деталі

Паралельно окупанти збільшили кількість військових навчань та стрільб, повідомили в АТЕШ.

Агент руху АТЕШ зі складу 12 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО зс рф повідомляє, що його підрозділ, а також сусідні підрозділи отримали наказ бути в повній бойовій готовності для реагування на будь-які загрози в районі Кримського мосту

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні партизани повідомили про паніку серед окупантів в Криму після успішного знищення РЛС 96Л6Е. Ворог очікує ударів по військових цілях та готує облави.

Лілія Набока

Лілія Набока

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