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Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность – партизаны

Киев • УНН

 • 5870 просмотра

Оккупанты усилили военные подразделения возле Крымского моста и увеличили количество учений – ожидают возможную атаку.

Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность – партизаны

Оккупанты в Крыму усилили военные подразделения вблизи Крымского моста и привели их в полную боевую готовность, предвидя возможную атаку. Об этом предупредили партизаны военного движения АТЕШ, пишет УНН со ссылкой на организацию в Telegram.

Детали

Параллельно оккупанты увеличили количество военных учений и стрельб, сообщили в АТЕШ.

Агент движения АТЕШ из состава 12 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО вс рф сообщает, что его подразделение, а также соседние подразделения получили приказ быть в полной боевой готовности для реагирования на любые угрозы в районе Крымского моста

– говорится в сообщении.

Напомним

Накануне партизаны сообщили о панике среди оккупантов в Крыму после успешного уничтожения РЛС 96Л6Е. Враг ожидает ударов по военным целям и готовит облавы.

Лилия Набока

Лилия Набока

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