Оккупанты возле Крымского моста приведены в полную боевую готовность – партизаны
Киев • УНН
Оккупанты усилили военные подразделения возле Крымского моста и увеличили количество учений – ожидают возможную атаку.
Оккупанты в Крыму усилили военные подразделения вблизи Крымского моста и привели их в полную боевую готовность, предвидя возможную атаку. Об этом предупредили партизаны военного движения АТЕШ, пишет УНН со ссылкой на организацию в Telegram.
Детали
Параллельно оккупанты увеличили количество военных учений и стрельб, сообщили в АТЕШ.
Агент движения АТЕШ из состава 12 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО вс рф сообщает, что его подразделение, а также соседние подразделения получили приказ быть в полной боевой готовности для реагирования на любые угрозы в районе Крымского моста
Напомним
Накануне партизаны сообщили о панике среди оккупантов в Крыму после успешного уничтожения РЛС 96Л6Е. Враг ожидает ударов по военным целям и готовит облавы.