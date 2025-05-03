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Атака дронів: у Криму та кількох регіонах рф лунають вибухи

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Вночі 3 травня в окупованому Криму та кількох регіонах рф було чутно вибухи. Гучно було у краснодарському краї та ростовській області.

Атака дронів: у Криму та кількох регіонах рф лунають вибухи

В ніч на 3 травня в окупованому росіянами Криму та декількох регіонах рф було чути вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зокрема, за інформацією Telegram-каналу Shot, вибухи пролунали в Криму над Феодосією та Керчю.

Попередньо система ППО збиває безпілотники ЗСУ

- повідомило джерело.

Також зазначається, що в небі над Керчю та Феодосією з боку Чорного моря було видно спалахи та чути звуки вибухів.

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Тим часом вибухи було чути у краснодарському краї та ростовській області рф.

Сили та засоби протиповітряної оборони відбивають повітряну атаку ворога на ростовську область. На даний момент знищено БпЛА в Новошахтинську, Каменську, Жовтневому (сільському), Усть-Донецькому та Целінському районах

- розповів губернатор ростовської області юрій слюсар.

Крім того, повідомлялося про закриття Кримського мосту для руху.

Нагадаємо

Напередодні Крим опинився під масованою атакою дронів. Зокрема, звуки вибухів лунали у Сімферополі, Севастополі та Гвардійському. Крім того, у Севастополі під ударом опинився аеродром Кача.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що тимчасово окупований Крим розглядається росією як військова база, що загрожує судноплавству та використовується для ворожих ударів по Україні, тому вибухи у Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки.

Супутники NASA зафіксували пожежу у районі аеродрому Кача у Криму після атаки дронів02.05.25, 12:00 • 4052 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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