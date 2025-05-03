Атака дронів: у Криму та кількох регіонах рф лунають вибухи

В ніч на 3 травня в окупованому росіянами Криму та декількох регіонах рф було чути вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Зокрема, за інформацією Telegram-каналу Shot, вибухи пролунали в Криму над Феодосією та Керчю.

Також зазначається, що в небі над Керчю та Феодосією з боку Чорного моря було видно спалахи та чути звуки вибухів.

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Тим часом вибухи було чути у краснодарському краї та ростовській області рф.

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