Атака дронов: в Крыму и нескольких регионах рф раздаются взрывы

В ночь на 3 мая в оккупированном россиянами Крыму и нескольких регионах рф были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

В частности, по информации Telegram-канала Shot, взрывы прозвучали в Крыму над Феодосией и Керчью.

Предварительно система ПВО сбивает беспилотники ВСУ - сообщил источник.

Также отмечается, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря были видны вспышки и слышны звуки взрывов.

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Тем временем взрывы были слышны в краснодарском крае и ростовской области рф.

Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на ростовскую область. На данный момент уничтожены БпЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах - рассказал губернатор ростовской области юрий слюсарь.

Кроме того, сообщалось о закрытии Крымского моста для движения.

Напомним

Накануне Крым оказался под массированной атакой дронов. В частности, звуки взрывов раздавались в Симферополе, Севастополе и Гвардейском. Кроме того, в Севастополе под ударом оказался аэродром Кача.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что временно оккупированный Крым рассматривается россией как военная база, угрожающая судоходству и используемая для вражеских ударов по Украине, поэтому взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности.

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