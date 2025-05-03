Атака дронов: в Крыму и нескольких регионах рф раздаются взрывы

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики
18:22 • 11264 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

18:05 • 21040 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 22331 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 37741 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 58688 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 72863 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 44565 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 51540 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 80293 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 148128 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
2.6м/с
45%
749 мм
Популярные новости

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 54695 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 45149 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 16125 просмотра

На юге Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: власти предупреждают об угрозе цунами

2 мая, 14:59 • 9432 просмотра

Дипломы украинцев теперь будут в цифровом формате - решение правительства

2 мая, 15:23 • 10361 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 45164 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 54709 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 72863 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 64010 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 142270 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

18:47 • 6468 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 22329 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 16138 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 21350 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 22646 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Атака дронов: в Крыму и нескольких регионах рф раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Ночью 3 мая в оккупированном Крыму и нескольких регионах рф были слышны взрывы. Громко было в краснодарском крае и ростовской области.

Атака дронов: в Крыму и нескольких регионах рф раздаются взрывы

В ночь на 3 мая в оккупированном россиянами Крыму и нескольких регионах рф были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

В частности, по информации Telegram-канала Shot, взрывы прозвучали в Крыму над Феодосией и Керчью.

Предварительно система ПВО сбивает беспилотники ВСУ

- сообщил источник.

Также отмечается, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря были видны вспышки и слышны звуки взрывов.

В школах Крыма оккупанты возвращают советскую систему оценивания поведения – ЦНС02.05.25, 02:56 • 3446 просмотров

Тем временем взрывы были слышны в краснодарском крае и ростовской области рф.

Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на ростовскую область. На данный момент уничтожены БпЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах

- рассказал губернатор ростовской области юрий слюсарь.

Кроме того, сообщалось о закрытии Крымского моста для движения.

Напомним

Накануне Крым оказался под массированной атакой дронов. В частности, звуки взрывов раздавались в Симферополе, Севастополе и Гвардейском. Кроме того, в Севастополе под ударом оказался аэродром Кача.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что временно оккупированный Крым рассматривается россией как военная база, угрожающая судоходству и используемая для вражеских ударов по Украине, поэтому взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности.

Спутники NASA зафиксировали пожар в районе аэродрома Кача в Крыму после атаки дронов02.05.25, 12:00 • 4052 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Феодосия
Керчь
Крым
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,645.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,834.83