В школах Крыма оккупанты возвращают советскую систему оценивания поведения – ЦНС
Киев • УНН
В оккупированном Крыму возвращают практику начисления баллов за поведение учеников, как во времена СССР. Это делается для давления на семьи, которые говорят на украинском или не принимают "русский мир".
В школы аннексированного Крыма оккупанты возвращают советскую практику репрессий через оценивание поведения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
"Во временно оккупированном Крыму - новый рецидив СССР. Оккупанты возвращают баллы за поведение в школах - за послушание, как в советские времена. Потому что "так дисциплинированнее", говорит "министр образования" лаврик", - говорится в сообщении.
Но за этой "ностальгией" - контроль и репрессии. Через детей - давление на семьи. Особенно на тех, кто говорит на украинском или не принимает "русский мир"
Там считают, что это не забота о воспитании, а еще один инструмент запугивания.
Напомним
россияне превращают аннексированный Крым в зону сплошной слежки. По информации ЦНС, на временно оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков.
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