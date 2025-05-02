В школах Крыма оккупанты возвращают советскую систему оценивания поведения – ЦНС

В школы аннексированного Крыма оккупанты возвращают советскую практику репрессий через оценивание поведения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

"Во временно оккупированном Крыму - новый рецидив СССР. Оккупанты возвращают баллы за поведение в школах - за послушание, как в советские времена. Потому что "так дисциплинированнее", говорит "министр образования" лаврик", - говорится в сообщении.

Но за этой "ностальгией" - контроль и репрессии. Через детей - давление на семьи. Особенно на тех, кто говорит на украинском или не принимает "русский мир" - отметили в ЦНС.

Там считают, что это не забота о воспитании, а еще один инструмент запугивания.

Напомним

россияне превращают аннексированный Крым в зону сплошной слежки. По информации ЦНС, на временно оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков.

россия планирует призвать 2500 крымчан в свою армию в весеннюю кампанию-2025 - ЦНС