ЦПД РНБО: вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки
Київ • УНН
Окупований Крим розглядається росією як військова база, що загрожує судноплавству. Вибухи на воєнних об'єктах там є складовою безпеки.
Тимчасово окупований Крим розглядається росією як військова база, що загрожує судноплавству та використовується для ворожих ударів по Україні, вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки, повідомив у п'ятницю керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
Демілітаризація Криму є важливою складовою безпеки в Чорному морі. росія, як і за срср розглядає Крим в якості військової бази, і це пряма загроза для судноплавства. Також з тимчасово окупованого півострова здійснюються удари по українських містах. Вибухи в Криму на воєнних об‘єктах є виключно складовою безпеки
Його заява прозвучала після повідомлень про нічні вибухи через дрони в тимчасово окупованому Криму.
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