ЦПД СНБО: взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности
Киев • УНН
Оккупированный Крым рассматривается россией как военная база, угрожающая судоходству. Взрывы на военных объектах там являются составляющей безопасности.
Временно оккупированный Крым рассматривается россией как военная база, что угрожает судоходству и используется для вражеских ударов по Украине, взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности, сообщил в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Демилитаризация Крыма является важной составляющей безопасности в Черном море. россия, как и при ссср, рассматривает Крым в качестве военной базы, и это прямая угроза для судоходства. Также с временно оккупированного полуострова осуществляются удары по украинским городам. Взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности
Его заявление прозвучало после сообщений о ночных взрывах из-за дронов во временно оккупированном Крыму.
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