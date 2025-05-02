ЦПД СНБО: взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности

Временно оккупированный Крым рассматривается россией как военная база, что угрожает судоходству и используется для вражеских ударов по Украине, взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности, сообщил в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Демилитаризация Крыма является важной составляющей безопасности в Черном море. россия, как и при ссср, рассматривает Крым в качестве военной базы, и это прямая угроза для судоходства. Также с временно оккупированного полуострова осуществляются удары по украинским городам. Взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности - написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Его заявление прозвучало после сообщений о ночных взрывах из-за дронов во временно оккупированном Крыму.

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