Спутники NASA зафиксировали пожар в районе аэродрома Кача в Крыму после атаки дронов
Киев • УНН
Спутники NASA зафиксировали увеличение пожаров в Крыму вблизи аэродрома Кача и поселка Кутовое после дроновой атаки. Также сообщается о пожаре возле Бахчисарайского комбината.
Спутники NASA фиксируют, что во временно оккупированном Крыму, в районе аэродрома Кача и поселка Кутовое, после атаки дронов наблюдается увеличение активности пожаров, сообщает Telegram-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
Местные жители также писали в чатах, что слышали взрывы возле винзавода. Винзавод "Инкерман" расположен примерно в 2 км от аэродрома Кача.
Также пожар наблюдается в районе Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", обратила внимание ASTRA.
По словам назначенного рф так называемого "губернатора" временно оккупированного Севастополя михаила развожаева, ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массовой в этом году.
ЦПД СНБО: взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности02.05.25, 09:16 • 2070 просмотров