Спутники NASA зафиксировали пожар в районе аэродрома Кача в Крыму после атаки дронов

Спутники NASA фиксируют, что во временно оккупированном Крыму, в районе аэродрома Кача и поселка Кутовое, после атаки дронов наблюдается увеличение активности пожаров, сообщает Telegram-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Местные жители также писали в чатах, что слышали взрывы возле винзавода. Винзавод "Инкерман" расположен примерно в 2 км от аэродрома Кача.

Также пожар наблюдается в районе Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", обратила внимание ASTRA.

По словам назначенного рф так называемого "губернатора" временно оккупированного Севастополя михаила развожаева, ночная атака беспилотников на Севастополь стала самой массовой в этом году.

ЦПД СНБО: взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности