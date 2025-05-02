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У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини
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У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

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Супутники NASA зафіксували пожежу у районі аеродрому Кача у Криму після атаки дронів

Київ • УНН

 • 1998 перегляди

Супутники NASA зафіксували збільшення пожеж в Криму поблизу аеродрому Кача та селища Кутове після дронової атаки. Також повідомляється про пожежу біля Бахчисарайського комбінату.

Супутники NASA зафіксували пожежу у районі аеродрому Кача у Криму після атаки дронів

Супутники NASA фіксують, що в тимчасово окупованому Криму, у районі аеродрому Кача та селища Кутове, після атаки дронів спостерігається збільшення активності пожеж, повідомляє Telegram-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Місцеві жителі також писали у чатах, що чули вибухи біля винзаводу. Винзавод "Інкерман" розташований приблизно за 2 км від аеродрому Кача.

Також пожежа спостерігається в районі Бахчисарайського комбінату "Будіндустрія", звернула увагу ASTRA.

За словами призначеного рф так званого "губернатора" тимчасово окупованого Севастополя михайла развожаєва, нічна атака безпілотників на Севастополь стала наймасовішою цього року.

ЦПД РНБО: вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки02.05.25, 09:16 • 2136 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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