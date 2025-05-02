Супутники NASA зафіксували пожежу у районі аеродрому Кача у Криму після атаки дронів
Київ • УНН
Супутники NASA зафіксували збільшення пожеж в Криму поблизу аеродрому Кача та селища Кутове після дронової атаки. Також повідомляється про пожежу біля Бахчисарайського комбінату.
Супутники NASA фіксують, що в тимчасово окупованому Криму, у районі аеродрому Кача та селища Кутове, після атаки дронів спостерігається збільшення активності пожеж, повідомляє Telegram-канал ASTRA, пише УНН.
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Місцеві жителі також писали у чатах, що чули вибухи біля винзаводу. Винзавод "Інкерман" розташований приблизно за 2 км від аеродрому Кача.
Також пожежа спостерігається в районі Бахчисарайського комбінату "Будіндустрія", звернула увагу ASTRA.
За словами призначеного рф так званого "губернатора" тимчасово окупованого Севастополя михайла развожаєва, нічна атака безпілотників на Севастополь стала наймасовішою цього року.
ЦПД РНБО: вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки02.05.25, 09:16 • 2136 переглядiв