Супутники NASA зафіксували пожежу у районі аеродрому Кача у Криму після атаки дронів

Супутники NASA фіксують, що в тимчасово окупованому Криму, у районі аеродрому Кача та селища Кутове, після атаки дронів спостерігається збільшення активності пожеж, повідомляє Telegram-канал ASTRA, пише УНН.

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Місцеві жителі також писали у чатах, що чули вибухи біля винзаводу. Винзавод "Інкерман" розташований приблизно за 2 км від аеродрому Кача.

Також пожежа спостерігається в районі Бахчисарайського комбінату "Будіндустрія", звернула увагу ASTRA.

За словами призначеного рф так званого "губернатора" тимчасово окупованого Севастополя михайла развожаєва, нічна атака безпілотників на Севастополь стала наймасовішою цього року.

ЦПД РНБО: вибухи в Криму на воєнних об'єктах є виключно складовою безпеки