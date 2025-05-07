В рф поражены важные объекты оборонной промышленности – ЦПД СНБО
Киев • УНН
В рф были атакованы предприятия оборонной промышленности, включая разработчика РСЗО «СПЛАВ», КБ приборостроения и аэродромы «Шайковка» и «Кубинка». Также поражен завод оптоволоконных систем в Саранске.
Два аэродрома, конструкторское бюро, разработчик РСЗО, а также ключевой элемент ВПК рф, который специализируется на элементах систем связи для армии оккупантов, были атакованы в россии за прошедшие сутки. Об этом рассказывает руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, сообщает УНН.
В россии атакованы важные предприятия ВПК, а москва снова ударила по гражданской инфраструктуре наших городов, убив людей.
По данным ЦПД:
- в саранске поражен завод оптоволоконных систем. ЦПД отмечает, что это ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи, специализирующийся на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии россии;
- также атаковано АО «Конструкторское бюро приборостроения» в туле.
Это Конструкторское бюро - "один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине"
- под атакой в рф был «СПЛАВ». Это главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в россии, пишет начальник ЦПД при СНБО
Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте.
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Чиновник отдельно добавил, что в рф были поражены два аэродрома.
Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза "Кубинка" в московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.
Напомним
УНН передавал, что в ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в подмосковье.
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