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В рф поражены важные объекты оборонной промышленности – ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

В рф были атакованы предприятия оборонной промышленности, включая разработчика РСЗО «СПЛАВ», КБ приборостроения и аэродромы «Шайковка» и «Кубинка». Также поражен завод оптоволоконных систем в Саранске.

В рф поражены важные объекты оборонной промышленности – ЦПД СНБО

Два аэродрома, конструкторское бюро, разработчик РСЗО, а также ключевой элемент ВПК рф, который специализируется на элементах систем связи для армии оккупантов, были атакованы в россии за прошедшие сутки. Об этом рассказывает руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети, сообщает УНН.

В россии атакованы важные предприятия ВПК, а москва снова ударила по гражданской инфраструктуре наших городов, убив людей.

 - отметил Коваленко.

По данным ЦПД:

  • в саранске поражен завод оптоволоконных систем. ЦПД отмечает, что это ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи, специализирующийся на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии россии;
    • также атаковано АО «Конструкторское бюро приборостроения» в туле.

      Это Конструкторское бюро - "один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине"

      - говорится в отчете Коваленко. 
      • под атакой в рф был «СПЛАВ». Это главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в россии, пишет начальник ЦПД при СНБО

        Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте. 

        - отметил Коваленко.

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        Чиновник отдельно добавил, что в рф были поражены два аэродрома. 

        Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза "Кубинка" в московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.  

        - рассказал в соцсети Коваленко. 

        Напомним

        УНН передавал, что в ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в подмосковье.

        Киев после удара дронов: возросло количество пострадавших, спасатели показали последствия (фото)04.05.25, 03:47 • 8670 просмотров

        Игорь Тележников

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