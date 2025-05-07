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Атака рф на Київ зачепила чотири райони, уже 6 постраждалих: показали наслідки

Київ • УНН

 • 3342 перегляди

Вночі Київ атакували балістикою та дронами. Уламки влучили в будинки Дніпровського, Святошинського та Шевченківського районів, є загиблі та поранені, серед яких діти.

Атака рф на Київ зачепила чотири райони, уже 6 постраждалих: показали наслідки

Київ уночі російські війська атакували балістикою та дронами, збито 11 безпілотників та ракету, яка впала у Солом'янському районі, є наслідки атаки рф у чотирьох районах столиці, кількість постраждалих зросла до 6, загинуло дві людини, повідомили у КМВА у середу, пише УНН.

Загалом підтверджено загибель двох та поранення 6 осіб, в тому числі 4-х дітей. Перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих

- повідомили у КМВА у Telegram.

Деталі

У повітряному просторі столиці та на околицях від початку доби зафіксовано 1 балістичну ціль та 28 російських дронів.

"Завдяки роботі ППО забезпечено успішне ураження ворожої балістичної цілі. Збита ракета впала в Соломʼянському районі. Пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Пожежу на місці ліквідовано до 03:00. Постраждала одна особа", - ідеться у повідомленні.

У повітряному просторі столиці та околицях, за оперативною інформацією, підтверджено збиття 11 ворожих БпЛА. 10 - покинули повітряний простір. 3 - локаційно втрачені. Більшість ворожих дронів спрямовано були націлені на столицю, зазначили у КМВА.

Наслідки

Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі зафіксовано:

  • Дніпровський район: падіння БпЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих;
    • Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6-9 поверхах. На місці працюють рятувальники. Пожежу на площі 100 кв. м ліквідовано. Врятовано 5 людей - 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). У тому числі постраждали брат і сестра 13 та 8 років;
      • Шевченківський район: пошкоджено 5-типоверховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. На жаль, під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано;
        • Соломʼянський район: зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила.

          Як вказано, у звʼязку з ліквідацією наслідків ворожої атаки можливі зміни в організації руху транспорту. На місцях працюють всі служби, повідомили у КМВА.

          У Києві внаслідок атаки дронів 2 загиблих, 5 поранених, серед них 4 дитини07.05.25, 06:30 • 17083 перегляди

          У ДСНС показали наслідки атаки рф.

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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