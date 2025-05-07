У Києві внаслідок атаки дронів 2 загиблих, 5 поранених, серед них 4 дитини
Київ • УНН
Вночі 7 травня ворог масовано атакував Київ дронами, є влучання в житлові будинки в різних районах міста. У Шевченківському районі загинули двоє людей, серед поранених – діти.
Внаслідок ворожих обстрілів Києва 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), інформує УНН.
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Зазначається, що трагедія сталася у Шевченківському районі столиці.
Падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано
Рятувальники також повідомили про інші наслідки російської атаки по Києву:
- Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м. Врятовано 5 людей - 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають;
- Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію;
- Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.
"Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація оновлюється", - резюмували в ДСНС.
Нагадаємо
В ніч на 7 травня ворог здійснив масовану атаку дронами по Києву. У Дніпровському районі Києва ворожий БпЛА частково зруйнував верхні поверхи будинку. У Святошинському районі горять квартири, а в Солом'янському районі – пожежа на відкритій території.
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