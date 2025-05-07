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Шахед-136

На Київщині БпЛА влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, пошкоджено понад 10 авто

Київ • УНН

 • 4514 перегляди

В Бучанському районі Київщини, внаслідок атаки БпЛА, загорівся 10-поверховий будинок. Пошкоджено понад 10 автомобілів, інформація про постраждалих не надходила.

На Київщині БпЛА влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, пошкоджено понад 10 авто

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі Київської області сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку, будівля ще не введена в експлуатацію. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує УНН.

Деталі

Там також зазначили, що внаслідок удару було пошкоджено понад 10 автомобілів.

Інформація щодо потерпілих не надходила

- уточнили у Київській ОВА.

Там додали, що всі служби працюють на місці події.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Також у Шевченківському районі столиці виникла пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.

У Києві пролунали вибухи: ворог вдарив балістикою07.05.25, 01:10 • 11961 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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