На Київщині БпЛА влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, пошкоджено понад 10 авто
Київ • УНН
В Бучанському районі Київщини, внаслідок атаки БпЛА, загорівся 10-поверховий будинок. Пошкоджено понад 10 автомобілів, інформація про постраждалих не надходила.
Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі Київської області сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку, будівля ще не введена в експлуатацію. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує УНН.
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Там також зазначили, що внаслідок удару було пошкоджено понад 10 автомобілів.
Інформація щодо потерпілих не надходила
Там додали, що всі служби працюють на місці події.
Нагадаємо
У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Також у Шевченківському районі столиці виникла пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.
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