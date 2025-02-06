рф, ймовірно, запустила “Орєшнік” по Києву, але він не долетів і впав на території рф - Forbes

Сьогодні під час масштабної повітряної тривоги в Україні, росія, імовірно, запустила ракету "Орєшнік" в напрямку Києва, але вона не долетіла. Про це пише видання Forbes, передає УНН.

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Як пише видання, сьогодні, 6 лютого, росіяни, ймовірно, запустили по Києву ще одну ракету "Орєшнік". Видання з посиланням на українського військового Кирила Сазонова повідомляє, що "Орєшнік" далеко не долетів, та вийшов з ладу на території росії та вибухнув.

Автор матеріалу наголошує, що хоч поки що і неможливо незалежно підтвердити невдачу другого "Орєшника" в польоті, аварія не була б дивною.

"Орєшнік" - це просто комплекс "РС-26" з меншим радіусом дії. Найперше випробування "РС-26" у 2011 році закінчилося вибуховою незручністю, оскільки прототип ракети відхилився від курсу та вибухнув за кілька миль від місця запуску на космодромі Плесецьк на північному заході росії", - додає видання.

Доповнення

Сьогодні у столиці з 10:31 - 11:02 лунала повітряна тривога. У Повітряних силах тоді повідомляли, що загрозу застосування балістичного озброєння по усій території України.

Сам же Сазонов об 11:03 після закінчення тривоги повідомив, що з "астраханської області запустили щось важке (імовірно хвалений "Орєшнік") по території України. Можлива мета - Київ. Ось тільки ракета далеко не полетіла і впала ще на їхній території".

Моніторингові канали зранку повідомляли про загрозу застосування балістики середньої дальності по всій території України. Згодом зазначили, підтверджена інформація про запуск "Орєшніка" і падіння його на території рф наразі відсутня.

Нагадаємо

Від початку цієї доби відбулося 89 бойових зіткнень. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати оборону, на Курському напрямку відбулось п’ять боєзіткнень.