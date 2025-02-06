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89 бойових зіткнень за добу: найгарячіше було на Покровському напрямку

89 бойових зіткнень за добу: найгарячіше було на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 40163 перегляди

На різних напрямках відбулося 89 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському - 28 атак. Противник втратив 148 окупантів, танк, 8 автомобілів та іншу техніку.

Від початку цієї доби відбулося 89 бойових зіткнень. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати оборону, на Курському напрямку відбулось п’ять боєзіткнень, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районах Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців неподалік Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. В той самий час скинув дві авіабомби на Сіверськ та Званівку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Часового Яру, які продовжуються до цього часу. Керованими авіаційними бомбами ворог атакував Бондарне.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки та Торецька. На даний час продовжуються чотири боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Дотепер триває три боєзіткнення. Авіаудару двома керованими бомбами зазнав населений пункт Новоолександрівка.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 148 окупантів, 81 з них - безповоротно. Також знищено один танк, вісім автомобілів, антену управління БпЛА, одну артилерійську систему, також пошкоджено танк, багатоцільовий транспортер, самохідну гаубицю та гармату ворога.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного. Успіху не мав. Завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Новосілка та скинув два КАБи в районі Одрадного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулось п’ять боєзіткнень.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

рф за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин - Генштаб ЗСУ06.02.25, 07:31 • 72388 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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