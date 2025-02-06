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89 боевых столкновений за сутки: горячее всего было на Покровском направлении

89 боевых столкновений за сутки: горячее всего было на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 7511 просмотра

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На разных направлениях произошло 89 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском - 28 атак. Противник потерял 148 оккупантов, танк, 8 автомобилей и другую технику.

С начала этих суток произошло 89 боевых столкновений. На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать оборону, на Курском направлении состоялось пять боестолкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил пять штурмов позиций наших защитников в районах Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. В то же время сбросил две авиабомбы на Северск и Звановку.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения вблизи Часового Яра, которые продолжаются до сих пор. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Бондарное.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки и Торецка. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. До сих пор продолжается три боестолкновения. Авиаудару двумя управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Новоалександровка.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 148 оккупантов, 81 из них - безвозвратно. Также уничтожен один танк, восемь автомобилей, антенна управления БпЛА, одна артиллерийская система, также повреждены танк, многоцелевой транспортер, самоходная гаубица и пушка врага.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Лысовки, Константинополя и Раздольного. Успеха не имел. Наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Одрадного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток состоялось пять боестолкновений.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ06.02.25, 07:31 • 70239 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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