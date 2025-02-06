рф, вероятно, запустила "Орешник" по Киеву, но он не долетел и упал на территории рф - Forbes

Сегодня во время масштабной воздушной тревоги в Украине, россия, вероятно, запустила ракету "Орешник" в направлении Киева, но она не долетела. Об этом пишет издание Forbes, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, сегодня, 6 февраля, россияне, вероятно, запустили по Киеву еще одну ракету "Орешник". Издание со ссылкой на украинского военного Кирилла Сазонова сообщает, что "Орешник" далеко не долетел, и вышел из строя на территории России и взорвался.

Автор материала отмечает, что хоть пока и невозможно независимо подтвердить неудачу второго "Орешника" в полете, авария не была бы странной.

"Орешник" - это просто комплекс „РС-26" с меньшим радиусом действия. Первое испытание "РС-26" в 2011 году закончилось взрывным неудобством, поскольку прототип ракеты отклонился от курса и взорвался в нескольких милях от места запуска на космодроме Плесецк на северо-западе России", - добавляет издание.

Дополнение

Сегодня в столице с 10:31 - 11:02 звучала воздушная тревога. В Воздушных силах тогда сообщали, что угрозу применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Сам же Сазонов в 11:03 после окончания тревоги сообщил, что из "астраханской области запустили что-то тяжелое (предположительно хваленый „Орешник") по территории Украины. Возможная цель - Киев. Вот только ракета далеко не улетела и упала еще на их территории".

Мониторинговые каналы утром сообщали об угрозе применения баллистики средней дальности по всей территории Украины. Впоследствии отметили, подтвержденная информация о запуске "Орешника" и падении его на территории рф пока отсутствует.

Напомним

С начала этих суток произошло 89 боевых столкновений. На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать оборону, на Курском направлении состоялось пять боестолкновений.