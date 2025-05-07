У москві очікують "провокацій" на 9 травня, шукаючи привід для подальшої агресії - InformNapalm
Київ • УНН
У москві очікують "провокацій", які "серйозніші за удари дронами" на 9 травня. В InformNapalm зауважили, що у рф шукають можливість звинуватити Україну та створити привід для подальшої агресії. Але тим не менш, кремль боїться ударів, вважають у ЦПД.
Заява про "перемир'я" від кремля - одна із складових загального плану, для подальших агресивних дій, вважає міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Водночас у ЦПД бачать у страшилках про удар "орєшніком", спробу запобігти можливим ексцесам у період 8-9 травня, загрозу яких кремль пов'язує з можливими діями захисників України.
Передає УНН із посиланням на InformNapalm та сторінку керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.
Деталі
В InformNapalm звернули увагу на заяви, які зокрема поширюють ТГ-канали на кшалт Mash або Baza, у яких ідеться про те, що військові України начебто "готують" у москві "провокації серйозніші за удари дронами".
"В Москвє ожидают і другіє сєр'єзниє провокаціі ...і готовятся к отвєту", - це ключова фраза. Бо фактично ці "провокації" і готує сам Кремль.
Якщо припустити, що москва планує розіграти подібну "симфонію" як по нотах, чи можуть бути випадкові події, або "саботаж агентів на місцях", продовжує міжнародна розвідувальна спільнота на свої сторінці у соцмережі.
У той самий день, коли в Кремлі виступили з заявою про "перемир'я" на 8-9 травня, в той самий день вже почали готувати вказівки на операції під чужим прапором.
У свою чергу заява про "перемир'я" - одна із складових загального плану, яким вони хотіли створити привід для подальших агресивних дій та ескалації, підсумовує розвідувальна спільнота.
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У контексті погроз москви вдарити "у відповідь" балістичною ракетою "орєшнік", начальник ЦПД Андрій Коваленко нагадав наступне:
путін забув уточнити, що другий пуск "орєшніка" взагалі був невдалий - він банально не полетів.
А взагалі, на думку Коваленко, страшилки про "орєшнік" означають дуже простий меседж.
Не бийте по москві, ми боїмося, в нас є "орєшнік".
Нагадаємо
У лютому з'явилась новина про те, що під час повітряної тривоги рф запустила ракету "Орєшнік" в напрямку Києва з Астраханської області, яку опублікувало видання Forbes. За непідтвердженими даними, ракета вийшла з ладу та вибухнула на території росії.
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