У москві очікують "провокацій" на 9 травня, шукаючи привід для подальшої агресії - InformNapalm

Заява про "перемир'я" від кремля - одна із складових загального плану, для подальших агресивних дій, вважає міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. Водночас у ЦПД бачать у страшилках про удар "орєшніком", спробу запобігти можливим ексцесам у період 8-9 травня, загрозу яких кремль пов'язує з можливими діями захисників України.



Передає УНН із посиланням на InformNapalm та сторінку керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.

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В InformNapalm звернули увагу на заяви, які зокрема поширюють ТГ-канали на кшалт Mash або Baza, у яких ідеться про те, що військові України начебто "готують" у москві "провокації серйозніші за удари дронами".

"В Москвє ожидают і другіє сєр'єзниє провокаціі ...і готовятся к отвєту", - це ключова фраза. Бо фактично ці "провокації" і готує сам Кремль. - пише InformNapalm.

Якщо припустити, що москва планує розіграти подібну "симфонію" як по нотах, чи можуть бути випадкові події, або "саботаж агентів на місцях", продовжує міжнародна розвідувальна спільнота на свої сторінці у соцмережі.

У той самий день, коли в Кремлі виступили з заявою про "перемир'я" на 8-9 травня, в той самий день вже почали готувати вказівки на операції під чужим прапором.

- вважають в InformNapalm.

У свою чергу заява про "перемир'я" - одна із складових загального плану, яким вони хотіли створити привід для подальших агресивних дій та ескалації, підсумовує розвідувальна спільнота.

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У контексті погроз москви вдарити "у відповідь" балістичною ракетою "орєшнік", начальник ЦПД Андрій Коваленко нагадав наступне:

путін забув уточнити, що другий пуск "орєшніка" взагалі був невдалий - він банально не полетів.



А взагалі, на думку Коваленко, страшилки про "орєшнік" означають дуже простий меседж.

Не бийте по москві, ми боїмося, в нас є "орєшнік". - вважає Коваленко, аналізуючи погрози з боку рф.

Нагадаємо

У лютому з'явилась новина про те, що під час повітряної тривоги рф запустила ракету "Орєшнік" в напрямку Києва з Астраханської області, яку опублікувало видання Forbes. За непідтвердженими даними, ракета вийшла з ладу та вибухнула на території росії.

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