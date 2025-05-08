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Парад у москві: світові лідери приїдуть не через ідеологію, а за гроші - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 5948 перегляди

росія пробачила країнам-учасницям параду сумарно 50 млрд доларів боргів та надала пільгові кредити на 20 млрд. кремль намагається створити ілюзію геополітичної величі.

Парад у москві: світові лідери приїдуть не через ідеологію, а за гроші - ЦПД РНБО

Пропаганда країни-агресора хизується тим, що в параді на красній площі до "дня побєди" візьмуть участь лідери 29 держав, у тому числі окупованих частин Грузії (абхазії та південної осетії - ред.). Однак для більшості з них мотивацією є гроші, а не відданість російським ідеалам. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

За даними ЦПД, росіяни сумарно пробачила країнам-учасникам борги на 50 млрд доларів, надала пільгових кредитів та інших преференцій на суму близько 20 млрд доларів, а також вклала або обіцяє вкласти більше 30 млрд доларів в інвестиційні проєкти.

Загальна сума проведення параду обходиться кремлю приблизно в 100 млрд доларів.

Найбільшим боржником рф є її найближчий союзник – білорусь, яка винна приблизно 29 млрд доларів. У березні цього року путін підписав закон, який дозволяє білорусі ще 7 років не сплачувати борги рф

– йдеться у повідомленні ЦПД.

Також російська федерація списала або обіцяє списати всі чи принаймні частину боргів таким країнам, як Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Ефіопія, Куба, Конго, Лаос, Монголія. Зазначається, що мотивацією відвідати парад можуть бути ймовірні російські інвестиції.

Наприклад, Казахстан зацікавлений у будівництві атомної станції на кошти "росатому", Туркменістан – у поверненні на російський газовий ринок, а Узбекистан - в отриманні нових кредитів.

кремль намагається створювати ілюзію своєї геополітичної величі за рахунок кредитів, інвестицій та економічних преференцій пострадянським країнам і країнам Глобального Півдня

– заявили в ЦПД.

У москві очікують "провокацій" на 9 травня, шукаючи привід для подальшої агресії - InformNapalm 07.05.25, 13:24 • 10724 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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