Вучич и Фицо встретились в москве на фоне кремля, несмотря на предупреждения ЕС: фото и видео
Киев • УНН
Президент Сербии и премьер Словакии провели братскую встречу в москве, где обсудили важные вопросы. Оба политика прибыли накануне парада 9 мая, несмотря на предостережения ЕС.
Президент Сербии Александар Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в москве 8 мая. Он записал видео и опубликовал его на своей странице в Instagram, сообщает УНН.
Детали
Вучич и Фицо стояли на фоне московского кремля. Оба сказали речь, причем каждый на своем языке: Вучич – на сербском, а Фицо – на словацком. Также оба политика пожали друг другу руки.
Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в москве. Сербы и словаки, братья навсегда
Также президент Сербии опубликовал в Facebook фото встречи с Фицо в москве. На кадрах видно, как оба обнимаются.
Напомним
Президент Сербии Вучич посетил москву накануне парада 9 мая, несмотря на предупреждения о рисках для вступления Сербии в ЕС.
До того УНН сообщал, что Литва и Латвия не разрешили самолету Вучича пролететь через их воздушное пространство по пути в россию.
Еще в середине апреля лидеры европейских стран предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его вероятной поездки в москву.
В то же время Роберт Фицо прилетел в россию для участия в мероприятиях к 9 мая, несмотря на запреты перелета от Латвии и Литвы. Он изменил маршрут, чтобы попасть в рф через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.