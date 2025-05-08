Прем'єр Словаччини Фіцо прибув до москви на 9 травня обхідним шляхом
Київ • УНН
Роберт Фіцо прилетів у москву для участі в заходах до 9 травня, незважаючи на заборони перельоту від Латвії та Литви. Він змінив маршрут, щоб потрапити в рф через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до москви для участі в заходах до 9 травня, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Гості з Європи - прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до москви
Також за інформацією, Фіцо в урядовому терміналі аеропорту "Внуково" подарували копію газети "Правда" від 10 травня 1945 року словацькою мовою.
Через заборону низки країн маршрут польоту Фіцо до москви був змінений: прем’єр дістався в столицю рф через повітряний простір Угорщини, Румунії, над Чорним морем і через Грузію.
Нагадаємо
Влада Латвії та Литви заборонила переліт у своєму повітряному просторі літака президента Сербії Олександра Вучича на шляху до росії, яку він збирається відвідати у зв'язку зі святкуванням 80-річчя перемоги у "великій вітчизняній війні".
Слідом за Естонією Латвія та Литва не дозволили прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо проліт над своєю територією до москви.