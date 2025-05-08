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Прем'єр Словаччини Фіцо прибув до москви на 9 травня обхідним шляхом

Київ • УНН

 • 2446 перегляди

Роберт Фіцо прилетів у москву для участі в заходах до 9 травня, незважаючи на заборони перельоту від Латвії та Литви. Він змінив маршрут, щоб потрапити в рф через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію.

Прем'єр Словаччини Фіцо прибув до москви на 9 травня обхідним шляхом

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до москви для участі в заходах до 9 травня, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Гості з Європи - прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до москви 

- повідомляють росЗМІ.

Також за інформацією, Фіцо в урядовому терміналі аеропорту "Внуково" подарували копію газети "Правда" від 10 травня 1945 року словацькою мовою.

Через заборону низки країн маршрут польоту Фіцо до москви був змінений: прем’єр дістався в столицю рф через повітряний простір Угорщини, Румунії, над Чорним морем і через Грузію.

Нагадаємо

Влада Латвії та Литви заборонила переліт у своєму повітряному просторі літака президента Сербії Олександра Вучича на шляху до росії, яку він збирається відвідати у зв'язку зі святкуванням 80-річчя перемоги у "великій вітчизняній війні".

Слідом за Естонією Латвія та Литва не дозволили прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо проліт над своєю територією до москви.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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