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The New York Times

Латвія та Литва слідом за Естонією закрили небо для Фіцо до москви

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Латвія та Литва не дозволили прем’єру Словаччини Фіцо проліт до москви, як і Естонія. Причиною є участь у пропагандистському заході кремля 9 травня, що несумісно з цінностями ЄС.

Латвія та Литва слідом за Естонією закрили небо для Фіцо до москви

Слідом за Естонією Латвія та Литва не дозволили прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо проліт над своєю територією до москви. Про це повідомляє УНН із посиланням на словацьке видання Dennikn.

Деталі

Зазначається, що наразі незрозуміло, як саме словацький урядовий спеціальний літак опиниться у столиці рф. Фіцо раніше заявляв, що вважає це свідомою спробою зірвати візит до росії.

Це надзвичайно руйнує всю нашу програму, ми не можемо вкластися в заплановані терміни завтра ввечері

- прокоментував Фіцо позицію Естонії.

ЗМІ вказує, що Литва поки не прокоментувала можливий проліт словацького прем'єр-міністра, але вже заборонила проліт президента Сербії Александра Вучича, пославшись на "технічні та дипломатичні" причини. Між тим у Латвії зазначили, що участь у пропагандистському заході кремля 9 травня несумісна з фундаментальними цінностями Європейського Союзу.

росія спотворює історію та намагається привласнити перемогу над нацизмом, щоб виправдати свою військову агресію та звірства, які вона чинить сьогодні в Україні

- прокоментували рішення в латвійському МЗС.

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Там підкреслили, що в латвійському суспільстві існує чітке розуміння того, що російську пропаганду та героїзацію військових злочинів не можна підтримувати чи заохочувати.

"Враховуючи цю ситуацію, Латвія не може надати дипломатичні дозволи на польоти для участі в заході в москві 9 травня", - додали в міністерстві.

Нагадаємо

Влада Латвії та Литви заборонила переліт у своєму повітряному просторі літака президента Сербії Олександра Вучича на шляху до росії, яку він збирається відвідати у зв'язку зі святкуванням 80-річчя перемоги у "великій вітчизняній війні".

міністр закордонних справ росії сергій лавров назвав ганьбою спроби низки країн ЄС перешкодити літакам європейських лідерів долетіти до москви з нагоди 80-річчя перемоги у "великій вітчизняній війні".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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