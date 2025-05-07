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лавров назвав ганьбою перешкоджання країнами ЄС польотам лідерів до москви на 9 травня

Київ • УНН

 • 476 перегляди

лавров розкритикував країни ЄС за перешкоджання візитам європейських лідерів до москви на 9 травня. Він також звинуватив ЄС у подвійних стандартах щодо України та Сербії.

лавров назвав ганьбою перешкоджання країнами ЄС польотам лідерів до москви на 9 травня

Міністр закордонних справ росії сергій лавров назвав ганьбою спроби низки країн ЄС перешкодити літакам європейських лідерів долетіти до москви з нагоди 80-річчя перемоги у "великій вітчизняній війні". Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

"Ви знаєте, я все-таки дотримуюся правил телебачення, цензури, тому я не висловлюватиму, що я про це думаю. Але, звичайно, це ганьба", - сказав він у коментарі одному з пропагандистських телеканалів.

лавров також звернув увагу на заяви європейських політиків щодо можливості вступу України до ЄС.

"Те, що чи то Урсула фон дер Ляйєн, чи то хтось ще сьогодні на істериці заявляли, що потрібно терміново цього року розпочати процес вступу України до Євросоюзу, а від Сербії вони вимагають приєднатися до антиросійських санкцій і погодитися з втратою Косова, отже, виходить, тих, хто проповідує нацистські цінності, як Зеленський та його команда, вони чекають у Євросоюзі, а тих, хто з росією та відстоює нашу спільну історичну пам'ять, їх взагалі хочуть позбавити усіляких прав. Ганьба, ганьба", - сказав лавров.

Нагадаємо

Влада Латвії та Литви заборонила переліт у своєму повітряному просторі літака президента Сербії Олександра Вучича на шляху до росії, яку він збирається відвідати у зв'язку зі святкуванням 80-річчя перемоги у "великій вітчизняній війні". Раніше влада Польщі та Литви заборонила переліт у своєму повітряному просторі літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який також збирається до росії на 9 травня.

В ЄС попередили Вучича про наслідки візиту до москви на парад 9 травня16.04.25, 04:41 • 4318 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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