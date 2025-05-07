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лавров назвал позором препятствование странами ЕС полетам лидеров в москву на 9 мая

Киев • УНН

 • 404 просмотра

лавров раскритиковал страны ЕС за препятствование визитам европейских лидеров в москву на 9 мая. Он также обвинил ЕС в двойных стандартах в отношении Украины и Сербии.

лавров назвал позором препятствование странами ЕС полетам лидеров в москву на 9 мая

Министр иностранных дел россии сергей лавров назвал позором попытки ряда стран ЕС помешать самолетам европейских лидеров долететь до москвы по случаю 80-летия победы в "великой отечественной войне". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

"Вы знаете, я все-таки придерживаюсь правил телевидения, цензуры, поэтому я не буду выражать, что я об этом думаю. Но, конечно, это позор", - сказал он в комментарии одному из пропагандистских телеканалов.

лавров также обратил внимание на заявления европейских политиков о возможности вступления Украины в ЕС.

"То, что то ли Урсула фон дер Ляйен, то ли кто-то еще сегодня на истерике заявляли, что нужно срочно в этом году начать процесс вступления Украины в Евросоюз, а от Сербии они требуют присоединиться к антироссийским санкциям и согласиться с потерей Косово, значит, получается, тех, кто проповедует нацистские ценности, как Зеленский и его команда, они ждут в Евросоюзе, а тех, кто с россией и отстаивает нашу общую историческую память, их вообще хотят лишить всяких прав. Позор, позор", - сказал лавров.

Напомним

Власти Латвии и Литвы запретила перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в россию, которую он собирается посетить в связи с празднованием 80-летия победы в "великой отечественной войне". Ранее власти Польши и Литвы запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в россию на 9 мая.

В ЕС предупредили Вучича о последствиях визита в москву на парад 9 мая16.04.25, 04:41 • 4318 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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