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Сі Цзіньпін відправився до путіна на 9 травня у москві

Київ • УНН

 • 4000 перегляди

Сі Цзіньпін відправився до росії з державним візитом на запрошення путіна.

Сі Цзіньпін відправився до путіна на 9 травня у москві

Глава Китаю Сі Цзіньпін у середу вирушив із Пекіна з державним візитом до росії - до російського диктатора володимира путіна у москву, де 9 травня влаштовують парад, пише УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

"Глава КНР Сі Цзіньпін у середу відбув із Пекіна з державним візитом до росії та на святкування 80-річчя перемоги Радянського Союзу у "Великій Вітчизняній війні" в москві на запрошення президента російської федерації володимира путіна", - ідеться у повідомленні.

Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня10.02.25, 09:59 • 25976 переглядiв

Доповнення

Як повідомляє Bloomberg, переговори між главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором володимиром путіним цього тижня включатимуть переговори про проект, переговори про який загальмували, щодо газопроводу, який з'єднує дві країни, що відновить дискусії, які роками гальмувалися розбіжностями щодо вартості, маршруту та терміновості.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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