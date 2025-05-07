Сі Цзіньпін відправився до путіна на 9 травня у москві
Київ • УНН
Сі Цзіньпін відправився до росії з державним візитом на запрошення путіна.
Глава Китаю Сі Цзіньпін у середу вирушив із Пекіна з державним візитом до росії - до російського диктатора володимира путіна у москву, де 9 травня влаштовують парад, пише УНН з посиланням на Xinhua.
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"Глава КНР Сі Цзіньпін у середу відбув із Пекіна з державним візитом до росії та на святкування 80-річчя перемоги Радянського Союзу у "Великій Вітчизняній війні" в москві на запрошення президента російської федерації володимира путіна", - ідеться у повідомленні.
Сі Цзіньпін прийняв запрошення рф відвідати москву 9 травня10.02.25, 09:59 • 25976 переглядiв
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Як повідомляє Bloomberg, переговори між главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором володимиром путіним цього тижня включатимуть переговори про проект, переговори про який загальмували, щодо газопроводу, який з'єднує дві країни, що відновить дискусії, які роками гальмувалися розбіжностями щодо вартості, маршруту та терміновості.