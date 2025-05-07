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Китай і рф включили питання газопроводу, що застопорилося, до порядку денного переговорів у москві - Bloomberg

Київ • УНН

 • 5606 перегляди

Сі Цзіньпін і путін обговорять проєкт газопроводу, що роками гальмувався через розбіжності. Китай може вийти з глухого кута, дозволивши вищу ціну продажу.

Китай і рф включили питання газопроводу, що застопорилося, до порядку денного переговорів у москві - Bloomberg

Переговори між главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором володимиром путіним цього тижня включатимуть переговори про проект з великою затримкою щодо газопроводу, який з'єднує дві країни, що відновить дискусії, які роками гальмувалися розбіжностями щодо вартості, маршруту та терміновості, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

москва, як вказано, давно прагнула укласти угоду щодо проекту "Сила Сибіру 2" - щоб зміцнити зв'язки, але також і збільшити потоки газу найбільшому в світі імпортеру енергоресурсів. росія, як зазначається, стає все більш залежною від продажів до Китаю, на тлі того, як намагається замінити європейський ринок, який різко скоротився після вторгнення рф в Україну в 2022 році - і може бути повністю закритий до 2027 року. Для Пекіна, з іншими варіантами постачання та політикою диверсифікації імпорту, угода була набагато менш терміновою, пише видання.

Проте економічна напруга з обох боків може наблизити обидві сторони на один крок до компромісу - росія перебуває під жорсткими західними санкціями, а власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять дешевший газ привабливим, вказує видання.

Під час візиту Пекін може бути готовий вийти з глухого кута, дозволивши переговори  про вищу ціну продажу, ніж розглядалося раніше, за словами людей, знайомих з урядовими дискусіями.

Тепер він намагається встановити ставку між внутрішньою ціною на газ у росії і тим, що він платить за газ, що постачається по першому трубопроводу "Сила Сибіру", який почав транспортувати паливо у 2019 році, повідомили джерела.

Усе ще є пункти розбіжностей. Китай наполягатиме на прямому з'єднанні, заявили джерела, воліючи уникати шляху через Монголію.

"Сила Сибіру 2" дозволить росії постачати додатково 50 мільярдів кубометрів на рік і дозволить Китаю замінити більш дорогий імпорт скрапленого природного газу.

Тим не менш, переговори про проект тривають вже багато років, причому Пекін утримується навіть від попередньої угоди, тоді як москва неодноразово оголошувала про неминучу угоду, зазначає видання.

Одним невідомим фактором у переговорах, як вказано, стануть зусилля США щодо вивчення тісніших контактів з росією в газовій сфері, включаючи можливу співпрацю з енергетичним гігантом ПАТ "Газпром".

Помічник з кремля з питань зовнішньої політики юрій ушаков у вівторок заявив, що будуть обговорюватися економічні та енергетичні питання, включаючи газопровід, але не надав подробиць.

"Сила Сибіру": Китай змушує путіна чекати на газопровід - FT25.05.23, 15:59 • 653441 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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