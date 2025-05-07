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Китай и рф включили застопорившийся вопрос газопровода в повестку дня переговоров в москве - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4462 просмотра

Си Цзиньпин и путин обсудят проект газопровода, годами тормозившийся из-за разногласий. Китай может выйти из тупика, разрешив более высокую цену продажи.

Китай и рф включили застопорившийся вопрос газопровода в повестку дня переговоров в москве - Bloomberg

Переговоры между главой Китая Си Цзиньпином и российским диктатором владимиром путиным на этой неделе будут включать переговоры о проекте с большой задержкой по газопроводу, который соединяет две страны, что возобновит дискуссии, которые годами тормозились разногласиями по стоимости, маршруту и срочности, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

москва, как указано, давно стремилась заключить соглашение по проекту "Сила Сибири 2" - чтобы укрепить связи, но также и увеличить потоки газа крупнейшему в мире импортеру энергоресурсов. россия, как отмечается, становится все более зависимой от продаж в Китай, на фоне того, как пытается заменить европейский рынок, который резко сократился после вторжения рф в Украину в 2022 году - и может быть полностью закрыт до 2027 года. Для Пекина, с другими вариантами поставок и политикой диверсификации импорта, сделка была гораздо менее срочной, пишет издание.

Однако экономическая напряженность с обеих сторон может приблизить обе стороны на один шаг к компромиссу - россия находится под жесткими западными санкциями, а собственные промышленные и торговые трудности Китая делают более дешевый газ привлекательным, указывает издание.

Во время визита Пекин может быть готов выйти из тупика, позволив переговоры  о более высокой цене продажи, чем рассматривалось ранее, по словам людей, знакомых с правительственными дискуссиями.

Теперь он пытается установить ставку между внутренней ценой на газ в россии и тем, что он платит за газ, поставляемый по первому трубопроводу "Сила Сибири", который начал транспортировать топливо в 2019 году, сообщили источники.

Все еще есть пункты разногласий. Китай будет настаивать на прямом соединении, заявили источники, предпочитая избегать пути через Монголию.

"Сила Сибири 2" позволит россии поставлять дополнительно 50 миллиардов кубометров в год и позволит Китаю заменить более дорогой импорт сжиженного природного газа.

Тем не менее, переговоры о проекте продолжаются уже много лет, причем Пекин удерживается даже от предварительного соглашения, тогда как москва неоднократно объявляла о неминуемой сделке, отмечает издание.

Одним неизвестным фактором в переговорах, как указано, станут усилия США по изучению более тесных контактов с россией в газовой сфере, включая возможное сотрудничество с энергетическим гигантом ПАО "Газпром".

Помощник из кремля по вопросам внешней политики юрий ушаков во вторник заявил, что будут обсуждаться экономические и энергетические вопросы, включая газопровод, но не предоставил подробностей.

"Сила Сибири": Китай заставляет путина ждать газопровод - FT25.05.2023, 15:59 • 653441 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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