"Сила Сибири": Китай заставляет путина ждать газопровод - FT

Детали

Задуманный более десяти лет назад, чтобы помочь россии «повернуть на восток», трубопровод через Монголию в Китай был способом диверсифицировать продажу газа, увеличить доходы и дать кремлю больше дипломатического влияния.

Этот проект, первоначально названный «Алтай», приобрел новую актуальность после вторжения в Украину, когда москва искала новые пути выхода газа, который поступал в Европу, до того как на пути стали санкции.

Загвоздка для москвы заключается в том, что Пекин — важнейший экономический партнер после полномасштабного вторжения в Украину — похоже, не спешит вступать в конфликт. По мнению аналитиков, это молчание показывает, насколько слабой стала переговорная сила москвы во время войны в отношениях с ее экономически более мощным соседом.

Еще один российский газопровод «Сила Сибири» был запущен в 2019 году и, как ожидается, к 2024 году он достигнет максимальной пропускной способности 38 млрд кубометров в год. Но этот трубопровод опирался на разработку новых газовых месторождений в Восточной Сибири, откуда топливо никогда не поставлялось в Европу, что делает его менее полезным для стратегии диверсификации москвы.

PS-2, напротив, нацелен на поставки в Китай газа с северо-востока полуострова Ямал, который исторически обслуживал европейский рынок несколькими трубопроводами, включая «Северный поток», поставки которого прекратились в результате споров с ЕС еще до его саботирования в 2022 году.

Поиск альтернатив превратился из стратегического выбора со стороны россии в единственный вариант.

«Пекин имеет опыт затягивания переговоров, чтобы заключить более выгодную сделку — так было, когда велись переговоры по «Силе Сибири-1», — сказала Алисия Бачульская, эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям. «Поскольку российская агрессия против Украины превратилась в затяжную войну, Пекин считает, что его позиция на переговорах с москвой может только усилиться».

Она добавила, что неторопливость может позволить Китаю обеспечить более низкую цену на газ по трубопроводу.

Китайско-российские переговоры о трубопроводе активизировались за несколько месяцев до войны. Во время Олимпиады в Пекине владимир путин и Си Цзиньпин подписали контракт на 25 лет по дальневосточному маршруту и «обязательно говорили о PS-2», говорит научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Но с тех пор, как россия неоднократно подчеркивала свою готовность запустить PS-2, Пекин демонстративно хранил молчание. Во время визита в кремль в марте Си обошел стороной PS-2, а путин говорил о плане так, будто это уже решенная сделка, заявив, что «практически все параметры… были завершены».

Осторожно, чтобы не зависеть слишком от какого-либо одного поставщика, Китай активно заключал контракты на поставку природного газа в больших количествах, чем ему действительно необходимо, сказал газовый аналитик Международного энергетического агентства Гергели Молнар.

По его словам, Китай получает от россии чуть более 5% поставок газа. Вместе с запланированным увеличением поставок по существующим маршрутам из россии соглашение по PS-2 увеличит эту долю примерно до 20 процентов к началу 2030-х годов.

Китай действительно выиграет от трубопровода. Он стремится диверсифицировать источники энергии в стране, особенно наземные поставки из россии и Средней Азии, которые будут более безопасными, чем морские пути, в случае геополитического или военного напряжения с Западом, отметил Линь Боцян, председатель Китайского института исследований энергетической политики Сименьского университета.

Есть геополитические сложности с согласованием соглашения на фоне войны в Украине. Но некоторые эксперты по политике Китая считают, что более глубокое энергетическое партнерство с россией лишь вопрос времени.

"Никто не должен ожидать, что Китай перекроет себе доступ к российской нефти и газу", — сказал Виктор Гао, вице-президент базирующегося в Пекине Центра Китая и глобализации. "Такая торговля нормальна, это мирная торговля".

Он сказал, что огромная торговля энергоносителями между россией и Китаем «в конечном итоге приведет к изменению конфигурации поставок нефти и газа в мире и Запад не должен удивляться этому».

Для россии строительство PS-2 единственный способ компенсировать хотя бы часть потерянного ею рынка ЕС. На этот рынок приходилось большинство газа, добываемого на полуострове Ямал. Но это означает, что Китай не имеет особого стимула соглашаться на новый трубопровод сейчас.

Китай действительно был занят развитием других наземных поставок. На саммите со странами Центральной Азии на прошлой неделе Си поддержал строительство так называемой линии D, которая станет четвертой в регионе для Китая, по которой газ будет поступать из Туркменистана.

В прошлом году по трем трубопроводам из Туркменистана в Китай было экспортировано около 35 млрд кубометров газа. Это сопоставимо с 16 миллиардами кубометров, отправленными россией через «Силу Сибири».

Даже при наличии трубопровода PS-2 россия не сможет повторить то, что она потеряла в продаже в Европу. Цена на этот газ также будет ниже. Газ, транспортируемый по первому трубопроводу «Сила Сибири» — на условиях, достигнутых, когда позиция россии на переговорах была гораздо сильнее, — стоит значительно ниже европейской рыночной цены.

Сергей Вакуленко, бывший директор по стратегии Газпрома, заявил, что россия не может даже соответствовать цене, которую Китай платит за импорт трубопроводов от других поставщиков.

С учетом этих факторов PS-2 будет приносить «Газпрому» около 12 млрд долларов в год, из которых государство получит около 4,6 млрд долларов в виде пошлин и налогов, по словам Рональда Смита, старшего аналитика по нефти и газу в BCS Global Markets.

Эта сумма, эквивалентная менее чем половине среднемесячных доходов от энергоносителей в россии в 2023 году, вряд ли будет иметь преобразующее значение. Но кремль отчаянно нуждается в дополнительных доходах, поскольку его бюджетный дефицит стремительно растет, его военные расходы растут, а продажа газа в Европе падает.

Митрова из Колумбийского университета отметила: «Этому газу больше некуда идти».