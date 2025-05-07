Си Цзиньпин отправился к путину на 9 мая в москве
Киев • УНН
Си Цзиньпин отправился в россию с государственным визитом по приглашению путина.
Глава Китая Си Цзиньпин в среду отправился из Пекина с государственным визитом в россию - к российскому диктатору владимиру путину в москву, где 9 мая устраивают парад, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
"Глава КНР Си Цзиньпин в среду отбыл из Пекина с государственным визитом в россию и на празднование 80-летия победы Советского Союза в "Великой Отечественной войне" в москве по приглашению президента российской федерации владимира путина", - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин принял приглашение рф посетить москву 9 мая10.02.25, 09:59 • 25975 просмотров
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Как сообщает Bloomberg, переговоры между главой Китая Си Цзиньпином и российским диктатором владимиром путиным на этой неделе будут включать переговоры о проекте, переговоры о котором затормозились, относительно газопровода, который соединяет две страны, что возобновит дискуссии, которые годами тормозились разногласиями относительно стоимости, маршрута и срочности.